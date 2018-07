Zemřel kreslíř Steve Ditko, autor Spider-Mana tak, jak jej známe

Ve věku 90 let zemřel americký autor komiksů Steve Ditko, který se podílel na vzniku světoznámých postav vydavatelství Marvel Spider-Man a Doctor Strange. Web The Hollywood Reporter v pátek napsal, že umělcovo tělo bylo v jeho bytě v New Yorku nalezeno 29. června, muž zřejmě zemřel asi dva dny předtím. Příčina smrti zatím není známá.