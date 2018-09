Chtěl se prostříhat přes ostnatý drát. Místo studií ve Vídni skončil Vladislav Trampota v 50. letech v dolech

Vladislav Trampota se narodil v roce 1932 v Karolínině Huti (dnešní Karolínce) na Vsetínsku. Rodiče tam vlastnili vyhlášenou cukrárnu. Od dětství ho rodiče vedli k četbě a lásce ke kultuře, a i když se vyučil cukrářem, chtěl studovat. Tehdejší režim mu to ale nedovolil. „Když přišli komunisti k moci, tak otci všechno zabavili a nechali ho v Karolínce ve sklárnách zametat a zařízení mu odvezli do Vsetína, kde byla cukrářská výroba, a on zůstal na holičkách,“ popisuje Vladislav Trampota období po znárodnění.

V roce 1953 se proto tehdy 21letý mladík spolu s kamarádem rozhodl utéct do Vídně a studovat tam. „Tatínek měl ve Vídni sestru, tetu Mariettu, byla to elegantní dáma. Neměla děti, ale chovala čtyři buldoky. Řekl jsem kamarádovi Eduardovi, že musíme utéct za tetičkou, ona že bude chovat třeba jen dva buldoky a my budeme studovat a žít tam,“ vzpomíná pamětník.

Citát o lásce považovali za šifru