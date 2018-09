Ocelová lávka propojí památky Velkomoravské říše. Moravské Mikulčice a slovenské Kopčany

Most přes řeku se do někdejšího centra Velkomoravské říše vrátí víc než po tisíciletí a mluví se o něm už téměř deset let. Teprve teď začíná mít reálné obrysy. Jihomoravský hejtman a trnavský župan poklepali základní kámen stavby.

„Jedná se o dlouhodobou snahu krajů. Lávka propojí památky Velkomoravské říše, ale také unikátní přírodu včetně spojení dvou národních sítí cyklostezek,“ vysvětlil jihomoravský hejtman Bohumil Šimek (ANO).