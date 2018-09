Přípravy na Dny NATO vrcholí. Kromě B-52 se v Mošnově proletí i historické letouny

Dopravní situaci by mohla zkomplikovat i oprava mostu v nedaleké Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde je nyní doprava v úseku silnice I/58 svedena do jednoho pruhu a řízena kyvadlově semafory. Tato oprava by ale měla skončit. „Komunikujeme s dopravními inženýry, komunikujeme i se zástupci firmy, která rekonstruuje most, a pevně věříme, že příští pátek, to znamená ještě před Dny NATO, bude komplikace odstraněna,“ řekl policejní ředitel.

Připomněl také, že v Česku stále platí první stupeň nebezpečí terorismu. „Oproti loňskému roku byla ještě zdokonalena bezpečnostní studie,“ řekl Kužel. Návštěvníci Dnů NATO musí stejně jako loni počítat s bezpečnostními prohlídkami. Na akci platí zákaz vnášení zbraní včetně nožů a také předmětů, které by zbraně mohly připomínat.

Dny NATO jsou největší akcí svého druhu ve střední Evropě. Představují se na nich vojenské, bezpečnostní i záchranářské složky v dynamických i statických ukázkách. Dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi bude letos přes 60. Vstup na akci je zdarma. Loni ji i ve špatném počasí navštívilo 90 tisíc lidí, při pěkném počasí už bylo návštěvníků i přes 200 tisíc.