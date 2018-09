Cyklisté by měli projet Staroměstským náměstím i Můstkem, říká magistrátní komise

Zástupci Prahy 1 a Auto*Matu se ve čtvrtek k otázce cyklistiky v centru sešli. Jasnou dohodu však schůzka nepřinesla, řekl ČT Vratislav Filler z Auto*Matu. Jednání mezi městskou částí a spolkem budou pokračovat 10. října.

Filler vítal především to, že cyklokomise chce zachovat severojižní průjezd Staroměstským náměstím. „Bylo by to z Železné ulice na Kafkovo náměstí. Pak by nebylo potřeba jezdit přes Celetnou. A náměstí může zůstat přístupné jen pro pěší. Aspoň nějaký průjezd přes Staroměstské náměstí ale považuje za nezbytný,“ uvedl.

„Přibližujeme se také k tomu, abychom začali společně řešit technické věci, tedy jakou formu dopravního značení bychom pak volili,“ doplnil.