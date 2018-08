Spory ohledně vjezdu do průmyslové zóny dál zdržují stavbu nové továrny ve Dvoře Králové

Podle Hlavatého je ale vjezd do zóny problematický. „Zastali jsme se lidí, co Jutu požádali o pomoc. Jde pouze o to, že se političtí představitelé města nechtějí zastat svých občanů, aby se jim nezhoršila kvalita bydlení,“ uvedl Hlavatý.

Pozastavil se také nad tím, že stavba tak velké továrny se řeší prostřednictvím sedmi dílčích stavebních povolení a nebylo k ní v rámci stavebního řízení svoláno veřejné projednání. Další postup Juty ve stavebních řízeních nechtěl Hlavatý předjímat.

Nová továrna má zaměstnat přes 300 lidí

Aby Karsit uspokojil požadavky koncernu Volkswagen na dodávky lisovaných dílů, připravuje teď náhradní řešení: jeden z lisů, které mají být v nové továrně, bude zatím ve stávajícím závodu Karsitu v Jaroměři. To si ale podle Řípy vyžádá dodatečné náklady ve výši 50 až 70 milionů korun. Továrna Karsitu ve Dvoře Králové by měla postupně zaměstnat přes 300 lidí.

Starosta města Jan Jarolím (ANO) situaci označil za nešťastnou. „Věřím v dohodu. Věřím, že zvítězí zdravý rozum.“ Starosta připomněl, že se město snažilo najít investora pro zónu 12 let. „Váží si toho, že ani tyto problémy nevzaly investorovi chuť to tady vybudovat,“ dodal starosta.

Šéf Karsitu odhadoval, že stavební povolení pro terénní úpravy a stavbu továrny by mohla nová továrna získat letos v listopadu. „Továrnu postavíme, ať se to někomu líbí, nebo nelíbí. Každé takové protesty nám tu stavbu prodlužují, takže jsme přišli o řadu zakázek,“ kritizuje Řípa.