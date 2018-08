Trosky nymburské lávky už jsou na břehu. Vytahování konstrukce z Labe skončilo o den dříve

U Labe v Nymburce se v posledních dnech pohybovala těžká technika. Nejprve přestřihly mohutné hydraulické nůžky nosná lana lávky. Konstrukce lávky tak spadla do řeky, odkud ji vytahovaly vyprošťovací tanky. Na břehu se celá konstrukce ocitla kolem půl šesté v úterý odpoledne. Firma nyní zbytky vytažené lávky zdemoluje a sutiny odveze na skládku. Trosky by měly zmizet do konce týdne.