Benediktini uspěli u Nejvyššího soudu: rybníky na Chlumecku jsou historicky jejich

Rybníky v Kobylicích v Královéhradeckém kraji jsou původním historickým majetkem benediktinského řádu. Usnesením to potvrdil Nejvyšší soud. Jejich zahrnutí do privatizačního projektu Rybářství Chlumec nad Cidlinou na začátku 90. let tak bylo protizákonné. Rybníky se teď vrátily zpět do majetku státu a řeholníci budou usilovat o jejich restituci.