První den uzavírky silnice z Brna do Svitav: Zmatení řidiči a kolony na objízdné trase

Na provoz dohlíží policie, osobní auta uzavírkou neprojedou

„V neděli bylo vše bez výrazných komplikací. Horší to bylo v pondělí ráno v dopravní špičce. Kolony se tvořily v místech, kde jsme to očekávali. Je to křižovatka v Čebíně nebo v Kuřimi,“ řekl Bohumil Malášek. Podle něj kolony nebyly příliš dlouhé a pohybovaly se v řádech kilometrů.

„Vše se obešlo bez nehod. Všechny poznatky vyhodnocujeme. Možná budeme měnit nastavení semaforů v Kuřimi, aby byla kolona menší,“ vysvětlil policejní mluvčí. Přestože silničáři předem odhadovali, že řidiči naberou na objížďkách zpoždění v řádech minut, někteří šoféři dopoledne nabrali až půlhodinový skluz.

První pracovní den přinesl i první komplikace s uzavírkou části tahu I/43 z Brna na Svitavy mezi Kuřimí a Lipůvkou. Na objízdné trase v Čebíně začali řídit provoz dopravní policisté. Řidiči musí v souvislosti s objížďkou počítat s půlhodinovým zpožděním. NA uzavírkou projedou. pic.twitter.com/PpR0pimPPs — Andrea Čandová (@Candova_CT) July 2, 2018

Že se dopravní situace zlepší, věří i starosta Kuřimi. „Po těch prvních čtrnácti dnech určitě řidičů a aut přibude. Nicméně většina z těch, kteří jezdí každodenně, si zvyknou na dopravní značení, začnou ho respektovat, najdou si případně jiné trasy, jak se dostat do cíle,“ řekl starosta Kuřimi Drago Sukalovský.

Občas se najdou řidiči, kteří chtějí projet uzavírkou stejně jako nákladní vozidla nebo autobusy. „Policisté auta vracejí a odkazují je na objížďku. Řidičům hrozí pokuta,“ varoval Bohumil Malášek.

20 tisíc aut za 24 hodin

Podle mluvčí Jihomoravského kraje Moniky Brindzákové je silnice I/43 dlouhodobě kapacitně nevyhovující a nemá technické parametry na současnou dopravní intenzitu. „Dopravní problémy vznikají v tomto úseku téměř denně i za běžného dopravního režimu. Lze očekávat komplikace a zahlcení objízdných tras zejména ve špičce,“ řekla Brindzáková.

Na sever od Brna nevede žádná dálnice. Mezi Kuřimí a Lipůvkou projede skoro přes dvacet tisíc vozidel za dvacet čtyři hodin, uvedla mluvčí kraje. Uzavírka části silnice vedoucí z Brna na Svitavy potrvá od 1. do 29. července.

Chystají se další uzavírky

Kromě silnice I/43 narazí řidiči o prázdninách na problémy i na dalších trasách. Co se týče silnic prvních tříd v Jihomoravském kraji, od 1. července až do začátku prosince bude částečně omezená doprava na trase I/55 v Hodoníně. Řidiči projedou vždy jedním pruhem v každém směru.

Do konce srpna je pak úplně uzavřená silnice I/54 ve Veselí nad Moravou kvůli rekonstrukci železničního mostu. A na dálnici D1 začíná další z rekonstrukcí, tentokrát mezi 180. a 190. kilometrem dálnice, tedy mezi Brnem a Ostrovačicemi. Tudy řidiči projedou ve dvou zúžených pruzích.