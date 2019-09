Schváleno: Architekti se utkají na téma „jatka“. Ostrava chce památce rychle vrátit původní podobu

Jatka mají mít v blízké budoucnosti nejen kulturní využití. „Určitý prostor uvnitř najde i městská galerie Plato. V současnosti už využívá i objekt sousedního hobbymarketu,“ uvedla redaktorka České televize Markéta Radová. Kromě kulturních stánků by zde mohla být také restaurace.

„K účasti v soutěži Ostrava plánuje vyzvat pět architektonických kanceláří z České republiky, Polska, Rakouska, Slovenska a Holandska. Náklady na soutěž se odhadují na milion devět set tisíc korun plus úhrady odměn pro porotu.“

Klání má být dvoukolové. Finální kolo soutěže chce město vyhodnotit příští rok v dubnu, kdy by byla rovněž vypsána veřejná zakázka na přípravu projektové dokumentace podle vítězného návrhu. Podle primátora Tomáše Macury (ANO) by město chtělo objektu v co největší možné míře vrátit původní podobu.

Jasno o vítězi by tak mělo být do letošního léta. První stavební práce by vedení města rádo zahájilo ještě v tomto funkčním období.

K architektonickým soutěžím se Ostrava přiklání stále častěji. Aktuálně běží soutěž na obnovu prostranství před Katedrálou Božského Spasitele nebo třeba prostor před Domem umění.