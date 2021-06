Křivoklátsko: Pomůže ministerstvo propagovat vyhlášení Národního parku?

Neexistuje důvod, proč by národní park měl vzniknout. Příroda je tady dostatečně chráněna stávající legislativou – chráněná krajinná oblast, řada národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, a dnes i docela slušně fungující lesnický park Křivoklátsko. Neexistuje ale ani žádný důvod, proč by měl být ekonomicky prosperující krajinný celek převeden do režimu závislého na státním rozpočtu.