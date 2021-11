Gočárovy mlýny v Pardubicích domlely. Změní se v kulturní fabriku?

Automatické turbínové mlýny se stavěly v letech 1910 až 1925 pro bratry Egona a Karla Winternitze podle projektu uznávaného architekta Josefa Gočára. Hranol se silem vychází z anglosaské tradice, charakterizuje ho režné zdivo z tmavých a světlých cihel. Již za první republiky objekt propojil také prampouch – zděný oblouk – a některé části ozdobila atika připomínající hradní cimbuří. V 60. letech levé křídlo prodloužila čtyřpatrová přístavba, která se snaží respektovat původní stavbu. V areálu jsou ještě další stavby (vrátnice, trafostanice), které ale do Gočárova architektonického konceptu už nezapadají.

Výroba v mlýnech definitivně skončila po více než 100 letech loni na jaře. Areál ovšem zcela neosiřel, místní občanské sdružení Mlýny městu v něm pořádá odborné i kulturní akce. „Naším cílem je vést veřejnou diskusi o tom, jaké jsou cesty pro zapojení areálu do struktury a života města a jakým způsobem zamezit reálné hrozbě vzniku chátrajícího opuštěného průmyslového areálu,“ uvádí sdružení na svých stránkách.

Využití dnes? Místo mouky se v mlýnech mele kultura

V létě a na podzim tak v areálu na břehu řeky Chrudimky proběhly dva ročníky festivalu Automatické kulturní mlýny. „Lidé byli zvyklí, že tady ten mlýn je a mele, takže pro ně to byl šok, že se mlýnská výroba zastavuje. Aktivity, které jsme organizovali v těchto atypických industriálních prostorách, měly náboj a atmosféru,“ uvádí programový ředitel Divadla 29 Zdeněk Závodný.

Kultuře by přitom mohly mlýny bratří Winternitzů sloužit i nadále. Jednou z variant jejich dalšího využití je přeměna výrazného pardubického industriálu v tzv. kulturfabrik, známý koncept uměleckých prostor v průmyslových areálech, který iniciativa Mlýny městu již nyní naplňuje. „Je zde velký potenciál s objektem pracovat a různě ho dostavovat tak, aby architektura zůstala netknutá. Citelně do něj zasahovat tak, jako to dělají všude ve světě, to znamená formou skla a lehké oceli,“ dodává k možné revitalizaci mlýnů architekt Aleš Klose.

Rekonstrukci areálu usnadňuje i skutečnost, že mlýny letos v květnu získaly statut národní kulturní památky. „Tím, že se národní kulturní památkou staly, je tady i možnost v tomto plánovacím období Evropské unie zažádat o dotaci,“ doplňuje primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková. V cestě za proměnou mlýna v kulturní prostor ale stojí vlastnické otázky – město by totiž mlýny nejprve muselo koupit.