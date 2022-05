Barrandovský most je třeba opravit, připravovali jsme se, říká Scheinherr. Se starosty jste nekomunikovali, oponuje Vodrážka

Praha se připravuje na velkou rekonstrukci Barrandovského mostu. Oprava klíčového dopravního uzlu začne v pondělí 16. května. Víkend před ním začnou silničáři vyznačovat objížďky a dopravní omezení. První fáze oprav zahrnuje rekonstrukci nájezdové rampy ze Strakonické ulice a jižní části horní konstrukce mostu.

Barrandovský most spojuje Braník na pravém břehu Vltavy a Hlubočepy na levém břehu. Je součástí městského, tedy vnitřního silničního okruhu, a denně po něm projede bezmála 150 tisíc aut, což z něj činní nejzatíženější dopravní stavbu v Česku.

Scheinherr říká, že situace jistě nebude lehká, ale most je podle něj třeba opravit, aby nenastal takový kolaps, jako s mostem v Janově nebo Trojskou lávkou, které se zřítily. „Uvnitř jsou předpjatá lana, která jsou až z 90 procent zkorodovaná. Každý most musí být rekonstruován každých 20 až 30 let, to je životnost izolací. Tenhle se dožívá už 39 let a neprošel žádnou rekonstrukcí,“ říká.

Aby Praha zmenšila problémy, před třemi lety vytipovala objízdné trasy, které prošly rekonstrukcí – například Štěrboholskou radiálu či Jižní spojku. Pražané jsou podle Scheinherra o situaci informováni letákovou kampaní nebo novými webovými stránkami.