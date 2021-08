Třídění gastroodpadu se v Praze neosvědčilo. Pilotní projekt proto na konci roku skončí

Prvních 75 popelnic na kuchyňské zbytky umístilo hlavní město už v prosinci 2019 do vybraných bytových domů v Praze 5, 6, a 7. Pražané zapojení do projektu od té doby podle mluvčího Pražských služeb Radima Many vytřídili celkem sedmdesát tun tohoto odpadu.

Město přesto v prosinci s tříděním kuchyňských zbytků do speciálních popelnic skončí. Ještě před čtyřmi měsíci přitom vedoucí magistrátního oddělení odpadů Radim Polák říkal, že je možné, že se bude gastroodpad v Praze výhledově třídit celoplošně.

„Ukázalo se, že 80 procent obsahu nádob tvoří rostlinné zbytky. Živočišné složky a obalů končí v popelnicích minimum. Proto teď plánujeme spíš rozšíření sběru rostlinného bioodpadu do hnědých popelnic,“ vysvětlila důvody pro konec pilotního projektu specialistka odpadového hospodářství z pražského magistrátu Petra Strouhalová. Dodala, že metropole nabídne hnědé popelnice obyvatelům od ledna roku 2022 zdarma.

Teplice plánují zapojit další domácnosti, spokojeni jsou i v Šumperku

Opačným směrem se vydávají severočeské Teplice. Kuchyňský odpad tam začali zkušebně třídit v dubnu letošního roku, pro začátek se zapojilo 350 domácností. „Popelnice svážíme jednou týdně, celkem už jsme vytřídili sedm tun tohoto odpadu,“ řekla Eva Pavlíková z Odboru životního prostředí v Teplicích.

Město je s projektem zatím spokojené a proto plánuje na jaře jeho další rozšíření. „Kvalita vytříděného odpadu je velmi dobrá a nemáme zkušenost, že by docházelo k jeho znečišťování. V jarních měsících následujícího roku plánujeme rozšíření, kdy by mělo být zapojeno dalších zhruba sedm set domácností ve vytipovaných panelových objektech,“ vysvětluje Pavlíková.