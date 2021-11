Sněžení komplikuje dopravu, na Liberecku pro kamiony uzavřeli silnici na Harrachov

Meteorologové varují před komplikacemi v dopravě kvůli sněžení a větru, nejzasaženější by měly být vyšší a horské polohy. V Libereckém kraji na základě výstrahy silničáři preventivně uzavřou pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny silnici I/10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Omezení by mělo trvat do půlnoci z úterý na středu.