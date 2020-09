Je tu mariánské léto. Řada lidí si ho plete s babím

V pražském Klementinu se měří od roku 1775 a tady byla odchylka od normálu z let 1775 až 2014 dokonce vyšší o více než 2 stupně. Léto 2020 se tak umístilo na 13. až 15. místě za 246 let, kdy máme údaje pro porovnání k dispozici, a řadí se tak mezi 7 % nejteplejších za celou dobu klementinského pozorování. Když se ale podíváme na léta posledního desetiletí, to letošní musíme hodnotit jako průměrné.