Autobusový dopravce opět zrušil desítky spojů v Pardubickém kraji. Prázdninový provoz situaci nezlepšil

Podle Moravce v první prázdninový den nevyjel obdobný počet spojů jako v pondělí. „Opět bohužel přetrvávají problémy, musíme to analyzovat a řešit. Nevíme, co je příčinou, protože firma tvrdila, že s řidiči to nebude o prázdninách tak hrozné, ale je zřejmé, že ten nedostatek je daleko větší,“ řekl vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Ladislav Umbraun.

„Pořád bojujeme s nedostatkem řidičů, nepodařilo se jej eliminovat. Věřím, že se to pomalu zlepší, ale kdy se to dostane do normálního stavu, nedokážu říct. Sám jsem čtrnáct dní jezdil, není to jednoduché,“ řekl ČTK ředitel pro Pardubický kraj Jakub Hanzlík z firmy BusLine.

Firmu kvůli výpadkům čeká pokuta

Pardubický kraj chce firmě zatím odebrat platbu ze jeden měsíc. Kromě toho bude muset zaplatit pokutu podle uzavřené smlouvy.

Kromě BusLine přepravní služby v kraji ještě zajišťují firmy Umbrella Services, ZDAR, Arriva autobusy a Car Tour. V jejich oblastech se závažné problémy nevyskytly. Pardubický kraj věří, že v září se již podobné potíže u firmy BusLine neobjeví.