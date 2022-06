V kopcích u Chvaletic jsou miliony tun manganu. Surovinu chce dobývat těžařská firma, město souhlasí

Tři nízké kopce vznikly u Chvaletic těžbou pyritu v 50. až 70. letech. Tehdy těžaře zajímala síra, dnes je to mangan, klíčová surovina pro výrobu lithiových baterií do elektroautomobilů. Podle geologického průzkumu je v zalesněných haldách za elektrárnou asi 23 milionů tun této suroviny. Množství by tak pokrylo asi čtvrtinu celoevropské spotřeby.

„V září letošního roku plánujeme otevřít ověřovací jednotku, která by měla odzkoušet technologii a vlastní výroba by měla být zahájena na přelomu let 2026 a 2027,“ nastínil ředitel společnosti Mangan Chvaletice Jan Votava.

Těžba má do chvaletické pokladny přinést desítky milionů korun ročně

Část pozemků patří městu Chvaletice. Zastupitelé už souhlasili s tím, že je těžařské firmě pronajmou na 40 let. „Vedle příspěvků z těžby, který budeme mít až později, budeme mít od letošního roku každoroční jistý příjem z nájemného,“ popsala starostka Zdeňka Marková. Do rozpočtu by tak měly putovat až desítky milionů korun ročně.

Ne všichni ale s těžbou souhlasí. Některé okolní obce se obávají nárůstu dopravy nebo prachu. „Veškeré větry a veškerý hluk jde od západní části směrem na naši obec,“ uvedla starostka Řečan nad Labem Michaela Matoušková.

Teď se většina manganu těží a zpracovává v Číně a Africe. Pokud dojde na zprovoznění těžebních linek, budou Chvaletice prvním místem v Evropě.