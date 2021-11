Soud znovu řeší vraždu páru kvůli vile. Výjimečný trest vrátil odvolací soud k projednání

Obviněný Tomáš Fiala je ve vazbě, je obviněn také z pokusu o podvod. Původně dostal u Městského soudu v Praze výjimečný trest 23 let vězení. Odvolací Vrchní soud ale nepravomocný rozsudek vrátil zpět k projednání, tentokrát do Pardubic, protože vražda se stala v okrese Havlíčkův Brod. Městský soud v Praze byl podle něj místně nepříslušný. Pardubický soud proto musí všechny důkazy provést znovu.

Obviněný nejprve přiznal zabití muže, poté svou přítomnost popřel

Fiala vinu odmítl. V kauze figuruje také jeho tehdejší partner Jiří Nehyba, podle nepravomocného a později zrušeného rozhodnutí měl jít za podvod do vězení na pět let a zaplatit pět milionů korun. V době vraždy byl Nehyba v zahraničí.

Obžaloba muže viní z toho, že zfalšovali kupní smlouvu a že Fiala majitelku vily a jejího druha odvezl do pronajaté chaty ve Velké Pasece. Tam je podle žalobců zavraždil, zatížil jejich těla závažím a shodil je z mostu do vody. Fiala zpočátku přiznával, že zabil staršího muže, a to údajně v sebeobraně pohrabáčem potom, co podle něj muž svoji přítelkyni zavraždil. Později Fiala uvedl, že u smrti páru nebyl.

Nové projednávání komplikuje skutečnost, že od činu uplynuly už dva roky. Někteří svědci nemohou vypovídat, jsou nemocní, v léčebně dlouhodobě nemocných, jedna svědkyně otěhotněla. Část výpovědí proto soud četl.

Další důkazy v pondělí navrhla jak státní zástupkyně, tak Fialův obhájce. Soud měl k dispozici i věcné důkazy, například pohrabáč a vidlice zajištěné ve Velké Pasece, prohlížet je ale nebylo nutné. Jednání je naplánované do 26. listopadu, uskutečnit by se měly další výpovědi svědků a znalců.