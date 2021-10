Obchodníci v Pardubicích odmítají plánované cyklopruhy. Bojí se úbytku zákazníků

O cyklopruzích se rozhodne na konci roku

Město odkazuje na novelu zákona, která od 1. ledna 2022 nařizuje, že musí mít vozidla při předjíždění cyklisty odstup jeden a půl metru. V ulicích jsou ale desítky obchodů a majitelé se obávají, že zrušením parkovacích míst přijdou o zákazníky a tím i tržby.

Někteří obchodníci dokonce pohrozili, že pokud vzniknou cyklopruhy, ulici opustí. „Nájemci odejdou, zohlednili pouze jednu skupinu, a to jsou cyklisti. My se určitě budeme bránit,“ řekl majitel prodejny Jan Svoboda. „Jsem o přesvědčen, že by to skutečně téměř umrtvilo to, co tam dneska žije,“ dodal architekt Milan Košař.



O tom, jestli dostanou přednost obchodníci nebo cyklisté, měli zastupitelé města jednat v říjnu. Rozhodnutí ale odložili na konec roku.