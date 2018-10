Sudety mají jizvy, které se hojí velmi pomalu. Mladí ale přicházejí s otevřeným srdcem, říká historička

Tato událost se po válce odrazí i v tom, že vysídlení Němců probíhá na začátku velmi divoce, německy mluvící obyvatelé jsou lynčováni. To se do krajiny propisuje zásadním způsobem, protože odchází velká skupina lidí – zhruba 3,5 milionu Němců, kteří mají k této krajině vztah, rozumí jí, vědí, jak se o ni starat a jak v ní žít.

Souvisí to se ztrátou vztahu k místu, určitému vykořenění, k doplnění skupinami obyvatel, kteří se tam necítí doma a nejsou schopni si vazbu vytvořit. Vidíme také určitou exkluzivnost center, která nasávají hlavní část osidlovací vlny, jako je Cheb, Ústí nad Labem nebo Liberec. Potom ale zůstávají rozsáhlé oblasti, které dosídleny nejsou. A dnes se to už těžko bude dít například proto, že tam nejsou pracovní místa.

Místo nich přicházejí lidé, kteří ten vztah nemají. Část z nich je do pohraničí nalákána různými vládními programy nebo dokonce donucena tam odejít. To se podepisuje na oblasti bývalých Sudet dodnes. Když se podíváme na různé sociodemografické údaje, tak vidíme, že ten kraj není v pořádku, je poznamenaný.

Ale do jisté míry to jsou lidé, kteří se dokázali od bolavé minulosti oprostit, přicházejí s otevřeným srdcem a bez pocitu viny. Sudety mají jizvy, které se hojí velmi pomalu a asi budou potřebovat ještě spoustu času a investic, aby se srovnaly se zbytkem republiky.

Proces zahojování Sudet je dlouhý a zdlouhavý i z toho důvodu, že mu není věnována pozornost. Ani po revoluci v roce 1989 nedochází k tomu, že by se tam objevily nějaké zajímavější investice nebo že by se pohraničí stalo centrem pozornosti vládních programů a investic.

Odchod lidí do Prahy a dalších center je asi nevyhnutelný, ale podpora infrastruktury a vzdělání může přispět k tomu, že se z pohraničí stane vyrovnaný a prosperující kraj. Spousta mladých lidí, kteří se tam dnes vrací, ví, proč jdou zpátky. Protože se jim tam líbí a nachází v přírodě odpověď na to, co postrádají ve městě. Potenciál je velký, jenom ho podpořit.

Může být cestou třeba turistický ruch? Nemůže to naopak kraj poškodit?

Turismus může pomoci v tom, že přinese kapitál a rozvoj služeb. Současně by bylo dobré, aby se z oblasti nestal skanzen. Je potřeba budovat lokální identitu, která by odolala těmto svodům a vyprázdnění. V některých oblastech pohraničí se to už dnes daří. Turismus je ale dvojsečný v tom, že lidé přijdou a odejdou. Nezůstávají. Důležitější cestou je investice do vzdělání a infrastruktury, která pomůže lidem v regionu zůstat a rozvíjet ho.

V pohraničí však nachází spousta lidí inspiraci a snaží se místa rozvíjet. Neratov v Orlických horách je jedním z příkladů, kdy obec začala nejen budovat kapacity pro turisty, ale otevřely se tam třeba chráněné dílny, místní farnost spolupracuje se zbytkem obce.