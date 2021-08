Na moravské vrcholy proudí davy návštěvníků. Lysá hora je za hranou kapacity

„Nárůst je citelný. Jsou obce, které jsou na cestovním ruchu více závislé, my to tak nastavené nemáme. Pro nás jsou to spíše komplikace,“ popsal situaci starosta obce Krásné Antonín Tulach (ZAKr), která je jedním z výchozích bodů výstupu na Lysou horu.

Zástupci obcí i měst se tomu spolu s ochranáři snaží zamezit. „Snažíme se dělat dílčí kroky, ale bude na orgánech ochrany přírody a především na policii, jestli to budou do budoucna lidem dál tolerovat,“ uvedl. Podle Tulacha se také v místech, kde lidé odstaví auta, hromadí odpadky. „Podél hlavních turistických tras je to lepší, ale na výchozích místech je situace špatná. Je to nepříjemné,“ přiblížil.

Turisté z přírody vytlačují chráněná zvířata

Mezi nejoblíbenější turistické cíle Beskyd patří Lysá hora. Zatímco v roce 2010 jen po červené trase vystoupalo na vrchol 60 tisíc lidí, v roce 2019 už to bylo 190 tisíc návštěvníků a loni dokonce 250 tisíc. Na nápor ale reaguje příroda v okolí. Chránění tetřev nebo jeřábek z některých míst zcela zmizeli. Podle ochránců je situace vážná.

Mezi další velmi turisticky vytížené lokality Beskyd patří i Pustevny a Radhošť. Návštěvnické rekordy také padají na nejvyšší hoře celé Moravy a vrcholu Jeseníků, Pradědu. Infrastruktura však není na takový nápor připravená. Parkoviště pod horou jsou plná, vytížené jsou i autobusy pro návštěvníky bez aut.

Více turistů naopak vítají poskytovatelé služeb. Z údajů společnosti Previo, která provozuje hotelové rezervační systémy, je zřejmé, že obsazenost hotelů v Beskydech a na Valašsku stoupá i přes pandemii koronaviru. Zatímco před dvěma lety lidé obsadili v červenci šedesát procent pokojů, letos už to bylo sedmdesát procent. Také v Jeseníkách je vidět nárůst. Před dvěma lety hoteloví hosté obsadili lehce přes polovinu pokojů, letos už ale více než sedmdesát procent.