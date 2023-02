Na Ukrajině si odstup nedržím, není to tiskovka, říká oceněná reportérka Svobodová

Ivana Svobodová šla po maturitě na gymnáziu pracovat jako provozní, už tehdy ale cítila, že by ji žurnalistika lákala. Do prvního média se dostala na mateřské, kdy v brněnské redakci Lidových novin sepisovala seznamy pohřebních obřadů. „Byl to můj první dotek s novinami,“ popisuje s tím, že ji pak zaměstnali jako asistentku v brněnské Mladé frontě DNES. Papírování ji nebavilo, naštěstí ale jednou vyjela na zastupitelstvo jedné z městských částí, kde se projednávala petice občanů proti výstavbě dálnice. „Při rozhovoru jsem se dozvěděla, že ji zapomněli odevzdat, tak jsem se vrátila do redakce a řekla to na poradě. Byl z toho otvírák,“ osvětluje okamžik, který ji nasměroval za velkými texty. A později také do Prahy, kde psala v domácím oddělení Mladé fronty. Několik let Svobodová působila v časopisu Týden, od roku 2010 pak píše pro Respekt. „Když mi volal Erik Tabery, tak jsem málem omdlela, protože to byl odjakživa můj vysněný časopis,“ vzpomíná na schůzku se šéfredaktorem týdeníku v pražské kavárně Slavia. „Nikdo nikdy neřekl takhle rychle ano,“ usmívá se.

Nestydím se, že s lidmi brečím V Respektu se věnuje především domácí politice a sociálním problémům, v uplynulém roce ale několikrát vyrazila na Ukrajinu. I za reportáže z napadené země si v pondělí převzala novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky za rok 2022. „Je to nejvíc, co může novinář v Česku získat, velmi si toho cením,“ odpovídá Svobodová, která byla před ruskou invazí pracovně pouze na Slovensku. „Netušila jsem, co mě čeká, ale to nevadí. Když tam přijedou nové oči, tak to může být výhoda,“ myslí si a dodává, že probíhající konflikt začala vnímat už na hranicích. „I když jste na místě, kde zrovna nepadají bomby, tak vás nemůže nechat na pochybách, že jste ve válce,“ říká s obdivem k hrdinství Ukrajinců. „Viděla jsem spoustu žen a matek, které nepřemlouvají své muže a syny, aby nešli na frontu. Stojí a tečou jim slzy, ale říkají, že to jejich země potřebuje. Z toho jsem si opravdu sedla na zadek.“ Emoce při takových okamžicích Svobodová neskrývá, naopak se snaží být empatická. „Když tam mluvím s lidmi, tak si odstup nedržím. Není to tiskovka a stane se, že s respondentem brečíte. Nestydím se za to,“ přiznává, ale doplňuje, že při psaní reportáže se musí na to, co zažila, podívat z odstupu. „Velmi mi pomáhá rozmluva s editorem. Uklidňuje mě, že mluvím s člověkem, který to vidí víc z dálky.“