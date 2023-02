Novinářskou cenu Ferdinanda Peroutky získali Dorazín z Českého rozhlasu a Svobodová z Respektu

Dorazín od roku 1990 pracuje v Českém rozhlase, s výjimkou šesti let na přelomu století, kdy působil v České televizi. V 90. letech byl zvláštním zpravodajem na Slovensku a v bývalé Jugoslávii. Na konci roku 2004 odjel do Varšavy, kde působil téměř pět let. Pak se vrátil na Balkán a také strávil několik měsíců v Libyi.

Od května 2013 byl zpravodajem v Rusku. V srpnu 2019 se vrátil do Polska. Ve druhé polovině ledna 2022 odjel z Varšavy na Ukrajinu. Byl tak přímo na místě, když Rusko před rokem podniklo na Ukrajinu novou invazi. Od loňského podzimu tam působí v nově zřízené pozici stálého zpravodaje.

„Martin Dorazín nám posluchačům již dlouhá léta poskytuje mimořádné zpravodajství nejen z krizových oblastí. Rozšiřuje naše obzory i poznání a podněcuje naši představivost naprosto plastickým obrazem událostí. Živým popisem dokáže posluchače mistrně a dokonale vtáhnout na místo dění. Odkrývá a rozkrývá nám svět, který se může zdát vzdálený a kterému nerozumíme. Vydává se za nás do míst, kterých se děsíme. Spolu s ním projíždíme napadenou zemí a prožíváme osudy a životy místních lidí,“ uvedla Kaslová.