Vyhrát mír bývá daleko těžší než vyhrát válku, říká zpravodaj Michal Kubal o současné Ukrajině

„Na Ukrajině je to jiné hlavně kvůli způsobu války. Je to trochu srovnatelné s Bagdádem, kdy jsme také nevěděli, co se bude dít, když přijížděli Američané. Člověk je v situaci, kdy mu hrozí, že se ocitne mezi dvěma armádami,“ dodává redaktor, který jako novinář prošel řadou zón konfliktu.

Ukrajinskou metropoli po odvrácení ruského útoku popisuje jako město, ve kterém panuje lehká úleva a velká ostražitost, a to i z toho, co se bude dít dál hlavně na východě země, na který se podle všeho soustředí další ruské válečné tažení.

Získávání svědectví respondentů a vytváření reportáží na místě pak Kubal přirovnává k odmotávání nitě a postupnému rozkrývání jednotlivých příběhů do hloubky. „Příběhy jednotlivých lidí ve mně zůstávají asi víc, čím člověk stárne a dokáže se vcítit do více rolí, které potkává,“ dodal.

Jako zpravodaj v Kyjevě nahradil Václava Černohorského, který z místa informoval před ním. Se všemi zpravodaji České televize, kteří během války dosud působili na Ukrajině, bude Michal Kubal dosavadní vývoj probírat v páteční Devadesátce.