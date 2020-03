Koronavirus v Česku: Média by měla poskytovat ověřené informace, říká Němcová Tejkalová

Koronavirus dorazil do Česka. Mediální události týdne předcházelo čekání a napětí v redakcích. Novináři se na to připravovali. Jak obstáli? Daří se jim pravdivě informovat nebo spíš šířit paniku? „Lidé klikají na cokoliv, co se týká koronaviru. Média by v tomto období měla mít hlavně stabilizační funkci,“ komentuje situaci Alice Němcová Tejkalová, děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.