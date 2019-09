Zmatek v Čapím hnízdě? Podle některých komentátorů selhali novináři, podle jiných žalobci

Kritizovaný titulek byl v pořádku, říká Simkanič

Na adresu deníku hned zamířily kritické ohlasy - například proto, že v jeho aplikaci se objevila pouze první část titulku. „Za sebe musím říct, že jako editor bych s tou informací v týhle podobě rozhodně ven nešel,“ okomentoval to na sociální síti Robert Malecký ze serveru Hlídací pes.

Šéf redakce Deníku N Ján Simkanič se za zkrácený titulek později omluvil, za jeho původní podobou si ale stojí. „V titulku byla jak informace o tom, jak rozhodl pan státní zástupce Šaroch, tak i to, že rozhodnutí není konečné a bude přezkoumáno. Za nás je to v pořádku. Navíc, pokud někdo čte jenom půlku titulku, tak s tím nemůžeme nic udělat,“ řekl pro ČT.

Zjednodušená zpráva o tom, že Šaroch stíhání zastavil, se ale v mediálním prostoru rychle rozšířila. Premiérovi tak k zastavení stíhání gratuloval i prezident Miloš Zeman. Městské státní zastupitelství v Praze na informaci zareagovalo. Jeho mluvčí Aleš Cimbala nejprve informace v původním článku Deníku N dementoval. Později ale vzal toto vyjádření zpět a uvedl, že reagoval pouze na chybné interpretace. U novinářů i čtenářů tak vznikla nejistota, jak to doopravdy je.

Podle Klímy média neobstála

Práci českých médií jako celku zkritizoval například Michal Klíma, předseda Českého národního výboru Mezinárodního tiskového institutu. „Média bohužel většinově neobstála. Touha po tom rychle přinést senzační zprávu vedla k rezignaci na základní profesionální obezřetnost,“ napsal na Twitter.

Jak jsem psal už včera na Twitteru, je to blamáž. Média bohužel většinově neobstála. Touha po tom rychle přinést senzační zprávu vedla k rezignaci na základní profesionální obezřetnost. https://t.co/kSiwA22AaT — Michal Klíma (@Michal_Klima) September 3, 2019

„Ve chvíli, kdy je takováto velká kauza, tak média musí být mimořádně obezřetná,“ dodal k tomu v rozhovoru pro Newsroom ČT24. Podle něj je možné, že informaci Deníku N někdo sdělil účelově. Deník N si ale za svou prací stojí.

Podle jiných novinářů a komentátorů nese vinu za zmatení především státní zastupitelství. „Největší pochybení vidím ze strany státního zastupitelství, protože jejich komunikace v této věci byla mírně řečeno nestandardní a trošku zmatečná,“ myslí si Robert Čásenský, šéfredaktor časopisu Reportér.

Novináři: Státní zastupitelství se mělo lépe připravit

Podobný názor zastává i novinář Martin Shabu, který se justiční tématikou zabývá v Lidových novinách. „Pokud je v kauze obžalován premiér, je jasné, že je na to upřená zásadní pozornost veřejnosti. Očekával bych, že se všichni důsledně zamyslí nad tím, jak budou o věci informovat. Buď ať státní zastupitelství neříká nic, nebo ať to řekne, když už doopravdy ví, jak to bude vypadat,“ řekl pro ČT.

„Kdyby se pan mluvčí státního zastupitelství vyjádřil jednou jasně namísto několikanásobného vyjádření, tak situace mohla být daleko méně zmatečná,“ shrnula svůj názor redaktorka Seznam Zpráv Nikola Zwrtková.