Dva roky po smrti rozplakal své přátele. Herec a zpěvák Lasica krátce před smrtí tajně nazpíval nové album

O albu Lasicova rodina nevěděla. „Kdybych se ho byla bývala zeptala, tak by mi to řekl, ale já jsem se ho nezeptala. Opravdu nemám pocit, že Milan odešel, on je tady pořád,“ sdělila vdova po zpěvákovi, herečka a diplomatka Magda Vášáryová.

O písni na rozloučenou se přátelé Milana Lasici dozvěděli až při dotáčení videoklipu písně List do vetra, který vznikal během října. „Pro mě to celé natáčení bylo to nejemotivnější, které jsem doposud zažil. Nevím, zda by se mu to líbilo, jestli by byl spokojený s tím, že lidé tam pláčou a takto na něj vzpomínají. Ale myslím, že by se mu líbilo, kolik lidí na něj vzpomíná a kolika lidem chybí,“ okomentoval autor projektu Marek Kučera.