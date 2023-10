Choďte na koncerty sami. A najděte si nové přátele tam, vybízí zpěvák grandson

„Dělám hudbu, která je zaměřená na společnost. Chci povzbudit mladé lidi, aby přijali sebe jako svébytné osoby, aby přijali svoji sexualitu a svobodu. A aby se dokázali postavit jeden za druhého, i kdyby to mělo znamenat rebelii proti systému,“ říká grandson, jenž před třemi lety debutoval albem Death of an Optimist.

Jeho aktuální druhé album se jmenuje I Love You, I'm Trying. Název prý vychází ze „zoufalství, že ani to nejlepší, čeho jsme schopni, není dostačující.“ „A z potřeby neustálého žádání o odpuštění lidí v našem okolí, protože to nedokážeme lépe. Jde o výstižný popis mojí zkušenosti, když jsem se během dospívání snažil protlouct životem a přijmout sám sebe,“ říká hudebník.

„Pro člověka, který tvoří hudbu, je nezbytné zůstat upřímný. Abych zůstal uvěřitelný pro svoje fanoušky, chtěl jsem udělat album, které jim lépe pomůže poznat mě samotného, jakožto i souvislosti, které stojí za mými názory,“ říká. „Myslím, že moje životní zkušenost byla nejvíce obohacující v těch nejvíce nepříjemných momentech,“ doplňuje.