Festival sci-fi filmů Future Gate kolonizuje vesmír. Připojí se herec Ironside i astronaut Svoboda

Kolonizace vesmíru je tématem desátého ročníku festivalu sci-fi filmů a kultury Future Gate, která začíná 26. září v Praze a od 3. října pokračuje v Brně. Ozvěny pak dolehnou i do dalších českých měst a také na Slovensko. Hlavním hostem je kanadský herec Michael Ironside, jenž mimo jiné uvede klasiku žánru Vesmírnou pěchotu. Festival uspořádal také přehlídku se dvěma Čechy, kteří by měli zamířit do vesmíru – bojovým pilotem Alešem Svobodou a umělcem Yemim A.D.