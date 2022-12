Český umělec Yemi A.D. obletí Měsíc. Do posádky kosmické lodi Srdce ze zlata ho vybral miliardář Maezawa

„Kdyby mohl Pablo Picasso vidět Měsíc zblízka, jaký obraz by namaloval? Kdyby John Lennon mohl vidět zakřivení Země, jaké písně by napsal? Kdyby se vydali do vesmíru, jak by dnes vypadal svět? Lidé jsou tvůrčí a mají velkou představivost. Všichni máme schopnost snít sny, které nikdo předtím nesnil, zpívat písně, které nikdo nezpíval, malovat něco, co nikdy nebylo. Doufám, že tento projekt inspiruje snílka v každém z nás. Společně s nejlepšími umělci Země zamířím k Měsíci… jen o trošku dřív než ostatní lidé. Jsem opravdu požehnán touto příležitostí stát se hlavním kurátorem projektu dearMoon.“