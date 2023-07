Česká televize na podzim uvede seriál s Krobotem, pokračování Osady i návrat StarDance

Podzimní program odstartuje poslední srpnové pondělí detektivní seriál OKTOPUS. Odložené případy v něm budou po třináct týdnů vyšetřovat Miroslav Krobot a Marika Šoposká. „Jejich kapitánské duo je natolik obskurní, že od něj neočekáváte symbiózu. Odlišnost je totiž nezbytným kořením jejich spolupráce. Reálnými případy jsme se nechali jen lehce inspirovat, vše ostatní je čistá fikce,“ říká režisér a scenárista Jan Pachl.

Do malebného kraje Berounky a nižborských rybníků se po dvou letech vrátil štáb režiséra Radka Bajgara, aby ve fiktivní osadě Záhoří natočil druhou řadu komediálního seriálu Osada. „Scenárista Petr Kolečko ani já chatu nemáme a skoro žádné chataře neznáme. Tudíž si ten chatařský život vlastně jen představujeme, domýšlíme. Pracujeme s metaforou velkého světa, který jsme vměstnali do chatařské osady. Na malém prostoru tu vedle sebe žijí lidé, kteří se do harmonického soužití vlastně nutí. Společné je pro ně mnohdy jenom to, že v dané lokalitě vlastní chatu. A my se snažíme pro ně mít pochopení,“ říká Bajgar.