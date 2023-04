Ve dvanácté řadě soutěže StarDance zatančí Krajčo, Kubelková i cukrář Maršálek

Do boje o titul Krále a Královny tanečního parketu dvanácté řady StarDance, celosvětově oblíbeného formátu BBC, vyrazí taneční páry na obrazovce České televize druhou říjnovou sobotu.

„Chceme si to vyzkoušet! Navíc nám přijde vtipné, že budeme stát proti sobě, navzájem však budeme jeden druhému přát,“ vysvětluje olympijská vítězka a mistryně světa ve snowboardingu Eva Adamczyková. Její manžel, herec Marek Adamczyk, doplňuje: „Aspekt soupeření nevnímám jako důležitý. Zajímavější je pro mě to, že se parta lidí snaží naučit něco nového. Koneckonců, do finále se dostanou dva, takže podle mého se z nás soupeři stanou leda až tam.“

Motivace k účasti mají soutěžící různé, zatímco herečka Ivana Chýlková pragmaticky říká, že: „Jednou za život by měl člověk jít do tanečních“, pro herečku Dariju Pavlovičovou byl jedním z důvodů nedostatek příležitostí tančit: „Jako malá jsem chodila do baletní přípravky a tancovat mne bavilo. Sice si teď nedokážu dosáhnout ani na špičky prstů, natož udělat provaz, ale věřím, že to bude zábava.“

Výzva i příliv endorfinů

David Prachař s nadsázkou předpokládá, že pohyb ve zkušebnách i při přímých televizních přenosech bude mít blahodárný vliv na jeho zdravotní stav: „Očekávám prokrvení celého organismu, snížení hladiny cholesterolu, snížení krevního tlaku, příliv endorfinů a docílení lehkého tanečního skluzu!“

Bez většího váhání reagovala na pozvání do tanečního klání zpěvačka Tereza Mašková: „S chutí přijímám výzvy a tohle rozhodně výzva je! Bude to dřina, zábava, stres, a hlavně zkušenost.“ Výzvu jako faktor pro rozhodování ostatně zmiňuje i olympijský medailista a mistr světa, vodní slalomář a kajakář Vavřinec Hradilek: „Je to výzva, což dokáže člověka mnohdy posunout víc než plnění kdejakých snů.“

V dovednostní posun a v osvojení si alespoň základů standardních a latinskoamerických tanců věří také herec a zpěvák Richard Krajčo: „Poskakovat po pódiu by mi šlo, ale skutečně tancovat pod dohledem profesionálů, kteří netuší, že neumím ani valčík, bude těžký úkol.“

Vůbec poprvé v historii soutěže se do StarDance podívá pekař a cukrář v jedné osobě. „Jdu absolutně za všechny myslitelné hranice vlastní komfortní zóny, ale jsem člověk zvídavý, “ konstatuje Josef Maršálek a modelka Iva Kubelková jej doplňuje: „Učím se v životě žít bez očekávání a přijímat to, co přijde bez výčitek. Člověk pak nezažívá tolik zklamání. Tohle pro mě bude taková maturita.“