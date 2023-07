„Největší Pařížanka ze všech Britek.“ Zemřela herečka a zpěvačka Jane Birkinová

Ve věku 76 let zemřela britská herečka, režisérka a zpěvačka Jane Birkinová. Jednu z prvních rolí dostala ve snímku Michelangela Antonioniho Zvětšenina. V sedmdesátých letech se stala populárním sex symbolem, v roce 1976 hrála v režijní prvotině svého tehdejšího partnera, skladatele Serge Gainsbourga Je t'aime moi non plus. Jejich společná stejnojmenná píseň svou otevřenou sexualitou vyvolala kontroverze, dodnes je velmi populární. O zpěvaččině smrti informoval Le Parisien.