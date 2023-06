Měsíc autorského čtení přivezl české autory i na Ukrajinu

video Měsíc autorského čtení zavítal do Lvova

Měsíc autorského čtení, který pořadatelé označují za největší středoevropský literární festival, se ve Lvově konal kontinuálně od roku 2015. „I během pandemie covidu-19 jsme udrželi program na Ukrajině celých jedenatřicet červencových dní, poprvé si pauzu vynutila až vloni ruská agrese,“ řekl jeden z organizátorů Petr Minařík z nakladatelství Větrné mlýny.

Dvoudenní návrat do partnerského města Brna označil za symbolický, ale o to důležitější. „V ideálním případě by se měl stát mostem pro další spolupráci mezi Českem a Ukrajinou v oblasti kultury, a zejména literatury,“ doplnil.

Ve válce múzy nemají mlčet

„Vůbec si nemyslím, že ve válce múzy mlčí a mají mlčet. Právě naopak. Je to velmi autentický projev zakoušené nejistoty a hrůzy a ta se do literatury vejít musí,“ parafrázuje výrok Cicerona jeden ze zúčastněných autorů, básník Petr Hruška.

Spolu s literáty se na Ukrajinu vypravili i zástupci ministerstva kultury, Moravské zemské knihovny nebo českého PEN klubu s cílem nabídnout Lvovu pomoc v oblasti kultury. „Máme jednu z nejsilnějších památkových péčí na světě, ale chceme mluvit i o živém umění, které válkou trpí ještě více,“ uvedl náměstek ministra kultury Ondřej Chrást.