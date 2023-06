The Answer Is Yes. Irglová a Hansard zveřejnili první společnou píseň po třinácti letech

Na turné po Severní Americe se Irglová a Hansard sešli opět loni, po více než dekádu trvající pauze.

Poslední společnou novou písní ale zůstával dosud singl Feeling the Pull z roku 2010, který se objevil na druhé desce jejich projektu The Swell Season, odkazujícího názvem na Škvoreckého román. Od té doby žádné album nenatočili. Věnovali se svým sólovým počinům a Hansard mimoto své kapele The Frames a také filmové hudbě.

S tou je spojený i největší úspěch Hansarda a Irglové. Získali Oscara za původní píseň Falling Slowly roku 2007, která zazněla v hudební romanci Once irského režiséra Johna Carneyho. Autoři skladby si v příběhu o osudovém setkání navíc zahráli irského pouličního muzikanta a pianistku z Čech. Once se stal také oceňovaným broadwayským muzikálem.

Píseň o jejich příběhu

Záběr na oscarovou sošku se objevuje i ve videoklipu k nové písni The Answer Is Yes, který produkoval manžel Irglové Sturla Mio Thorisson. Prostřihy rovněž ukazují momenty z rodinného archivu obou interpretů písně.

„Je místy nostalgická, ale zároveň se dívá na to, kde jsme oba teď,“ uvedla k nové skladbě Irglová. „Naše hudba byla součástí osobních cest a milostných příběhů lidí, a tak jsem chtěla, aby píseň byla poděkováním za to všechno a za všechno, co tomu předcházelo. Přála jsem si, aby byla pozitivní a radostná,“ řekla zpěvačka americkému časopisu Spin po telefonu z Islandu, kde žije. Ve studiu na Islandu dvojice na nové písni v uplynulých dvou měsících pracovala.