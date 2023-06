Nejúžasnější odchod do důchodu v historii popu. Elton John se loučil na Glastonbury

„Nikdy jsem si nemyslel, že budu hrát v Glastonbury. A teď jsem tady,“ řekl na startu vystoupení šestasedmdesátiletý zpěvák, jenž byl oděný do třpytivě zlatého saka a brýlí s růžovými skly. Rodák z Londýna, jehož hudební kariéra trvá přes 50 let, ještě na věhlasném festivalu nikdy nevystupoval.

Nyní se akce v anglickém hrabství Somerset stala poslední britskou zastávkou jeho dlouhotrvajícího rozlučkového turné, které vyvrcholí v červenci ve Stockholmu. V neděli večer zazněly písně Crocodile Rock, Candle In The Wind, I'm Still Standing, Don't Let the Sun Go Down on Me nebo Rocket Man, kterou Elton John své vystoupení na hlavním festivalovém pódiu za doprovodu ohňostroje zakončil a poděkoval fanouškům za „52 let věrnosti“.

The Telegraph napsal, že šlo o „nejúžasnější odchod do důchodu v historii popu“, kdy zpěvák vysekl „jeden banger za druhým“ v radostné a oslavné atmosféře. The Guardian zase připomíná, že John už několikrát „hrozil“ koncem kariéry, což pak nenaplnil. Nyní mohou fanoušci podle listu po tomto „zásadním životním“ představení doufat, že opět blafuje.