Divák je chráněné zvíře, říkají bratři Formani

Lidé podle Matěje Formana neradi odkládají svůj komfort, proto jsou ochotni zaplatit za kafe o dvacet korun víc než před pandemií nebo si koupit dražší lístky do divadla. Přesto se jejich přístup k umění změnil.

„Vybírají si, nejen mezi kumštem, ale je doba, kdy se chtějí víc bavit, chtějí si něco užít,“ míní Petr Forman. „Určitě víc řeší, jestli půjdou raději do divadla, do hospody, nebo na fotbal.“ Velkým konkurentem živého umění se stala také televize a streamovací platformy, u nichž si lidé zvykli se během covidu zabavit.

Divadelníci musí více přemýšlet, jak získat pro představení publikum, pro které je divadlo jednou z alternativ. Zároveň se Formanům z některých základů ustoupit nechce. „Uvědomuju si, že je spousta představení, která lidi lákají. Jsou, nechci říct, prvoplánově zaměřená na takzvaný nový cirkus, takže vidíte více výkonu, míň divadla. Já to mám taky rád, ale prostě mám radši to, co je nakloněné k divadlu. To je náš svět,“ říká Petr Forman.

Nové technologie? Ano, ale ne na efekt

Při výběru programu pro festival Arena zmiňuje jako důležité kritérium profesionální úroveň. „Kdo dělá jakékoliv řemeslo, pozná, když je ošizený,“ nepochybuje. Pořadatel, v případě festivalu Arena bratři Formani, by měl být zárukou, že pozvaní umělci budou své řemeslo znát, i když ho tak dobře nezná publikum. „Někdy stojíte před obrazem a nevíte, proč na něj koukáte,“ připodobnil Petr Forman dobré představení k dojmu z výtvarného umění.

S tím souvisí i využití moderních vizuálních prostředků v umění. Petr Forman sebe a svého bratra označuje za „old school“, dodnes upřednostňují divadlo, s kterým mohou přijet na další štaci, rozložit kulisy a zase je složit. Nicméně rozumí, že každá generace chce hledat své cesty, poháněná zdravou drzostí. Sám se vývoji nebrání, jak dokazuje třeba inscenace Muž Dvojhvězdy, které spolupřipravil pro Otáčivé hlediště v Českém Krumlově. Scénografie pracuje s velkou projekcí.

„Pro mě umění nezávisí tolik na tom, s jakým nástrojem ho děláte, ale co do něj vložíte a jakým způsobem promlouváte k těm, kdo se přijdou podívat, ať je to divadlo, nebo jiný kumšt. K tomu nepotřebujete technologie,“ míní Matěj Forman. A pokud ano, jejich použití nemůže být „efekt na efekt“.

Stěna smrti i „divadelní věci“

Jako třetí podmínku pro pozvánku na festival Arena zmiňuje Petr Forman originalitu. „Cením si odvahy jít z komfortu do neznáma. Umění je jeden z mála světů, který může, dokonce musí, a trochu se bojím, že ne všichni to využívají,“ podotýká.