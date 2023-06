Humor je i ve stáří záchrana. Bez toho by to nešlo, říkají herečtí manželé Kolářová a Svěrák

Co nestárne, jsou hlášky ze Svěrákových filmů. „Lidé si myslí, že tvoříme hlášky, ale my tvoříme dialogy do filmů. A to musí zlidovět, ale které z nich to budou, nevíme,“ vysvětlil Svěrák, který má stále svůj notýsek, do kterého si občas nějaký nápad zaznamená, ale podle něj už jich ubývá.

Podle Svěráka se odehrává tragikomedie v životě vlastně pořád. Povyprávěl historku, která se mu stala na jedné předzahrádce restaurace. „Přistoupil ke mně muž s manželkou, potřásl mi rukou a řekl: ‚Pane Svěrák, vy jste měl narozeniny, tak vám přeju, že jste to vy, abyste se dožil devadesáti let.' A já si říkal, že on mi přeje tři roky života, a ta paní řekla: ‚Prosím tě, mlč a nejdřív přemýšlej.' Člověka to nejdřív opaří, ale pak to musíte vzít jako humornou situaci,“ popsal Svěrák.

Pro Svěráka je dokonce stáří zvláštní stav. „Navazuji a navazuji nová přátelství s lékaři,“ upřesnil. Kolářová také prozradila, že se snaží na smrt nemyslet. „Jako většinou to zaháním, kladu si pořád nějaké úkoly, abych byla aktivní, ale vědomí vzadu tady je, že jsme všichni koneční. A teď jde o to zanechat dobrou stopu – zasadila jste strom, že jste se chovala slušně k lidem,“ popsala.

„Já když najdu v tom stárnutí humor, tak se z toho hrozně těším. Zvláště ráno mě přepadají myšlenky, kolik je mi let, ale rychle to musí člověk rozchodit. Nejvíc pomáhá dělání, práce,“ doplnil Svěrák. Kolářová s ním souhlasí. „Neutápět se v tom a rozchodit to,“ radí.

Jak moc jde humor dohromady se stárnutím? „Je to prima, když má člověk smysl pro humor a dovede ho ocenit. Vůbec v každé životní situaci, i těch nejhorších, je humor záchrana,“ popsala Kolářová. „Bez toho by to nešlo,“ přidává se Svěrák.

Herečtí kolegové také vzpomínali na společné scény, kdy se podle Svěráka Kolářová před kamerou několikrát „odbourala“. Nebylo tomu jinak ani ve snímku Na samotě u lesa, kdy musela dokonce odejít ze záběru, když Ladislav Smoljak dělal sovu. „Vždyt je to krásné, smích je poklad,“ uvedl Svěrák.

Oba jsou také velmi pyšní na své děti. Kolářová zavzpomínala na dobu, kdy se jí narodil druhý syn a bylo to pro některé její kolegy neobvyklé, že ji přestal dokonce jeden zdravit. „Tehdy na Vinohradech to, myslím, prolomila Iva Janžurová, že měla děti. To skutečně nevím, proč to takhle fungovalo, obecné pravidlo to bylo,“ řekla.

Svěrák také popsal jednu historku, kterou zažil se svými pravnoučaty: „Mám dva kluky, jeden je první třída, druhý je třetí třída, nádherný věk . Vezu je do Prahy a oni řeknou: ‚Dědo, abychom se nenudili, tak jsme vymysleli hádanky na cestu.' Nakonec vymysleli jenom jednu a ta zní: Je to staré a vtipné? Já jsem říkal, nejsem to já? ‚Ano.'“

Svěrák na Hrad?

Jednou z rolí Kolářové byla také učitelka v Obecné škole, sama by ale učit nechtěla. Naopak její herecký manžel dokonce učil a své žáky oslovoval přátelé.

„Když jsme učil na základní škole, tam jsem měl problémy. Byl jsem strašně hodný a neuměl jsem zahrát přísného kantora a to jsem se naučil až potom. Někdy jsem byl tak bezradný, jak zkrotit zloducha třídy. Teprve později jsem se naučil hrát přísného a pochopil jsem, že profesoři, které jsem já neměl rád a kterých jsem se bál, věděli, proč to dělají. Oni neměli vůbec problém s kázní, oni mohli jenom učit, protože bylo ticho,“ zhodnotil Svěrák své učitelské schopnosti.

Oba se letos také politicky angažovali, když byli vidět během letošní prezidentské volby a podpořili Petra Pavla na Hrad. „Chtěl jsem mít na Hradě prezidenta, kterého bych měl rád, a to jsem zažil všechny kromě Masaryka,“ dodal Svěrák. Kolářová si dokonce vyzkoušela na vlastní kůži, jaká je politika, když byla poslankyní. „Nemám na to, jsem dost emotivní,“ vysvětlila, proč už by se do ní nevrátila.

Svěrák by nikdy být prezidentem nechtěl. „Rozesmávat lidi je daleko lepší než rozhodovat nebo vládnout,“ řekl s úsměvem. „Kdyby to byla jediná možná varianta, tak co by se dalo dělat,“ podotkla s nadsázkou jeho filmová manželka.