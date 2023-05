Boj o moc zná své smutné vítěze. Ve finále seriálu se rozhodlo, kdo převezme rodinnou firmu

Britský tvůrce Jesse Armstrong původně Boj o moc koncipoval jako celovečerní film o rodině mediálního magnáta Ruperta Murdocha, ten se ale do výroby nedostal. Nakonec pro stanici HBO napsal nový scénář volně inspirovaný různými mocnými mediálními rodinami, jako jsou kromě Murdochových i Redstoneovi či Sulzbergerovi. Sám Murdoch prý seriál nikdy neviděl, časopis Vanity Fair nicméně informoval, že magnátova exmanželka má dle rozvodového spisu zakázáno kontaktovat producenty kvůli dějovým konzultacím.

Velmi záhy se však ukázalo, že nepůjde o hladké následovnictví, protože vést miliardový podnik chce více zájemců. Navíc se jej v průběhu sezon snaží agresivně převzít i jiné subjekty a rodina neschopná konsensu čelí pokusům o puč se stále většími obtížemi. Navíc se musí vyrovnávat i se skandály uvnitř firmy, kterým nepomáhá, že každé z dětí má s otcem trochu jinak toxický vztah, čehož on využívá.

V první epizodě úvodní série Boje o moc se zdálo, že se osmdesátiletý Logan Roy vzdá své pozice v čele mediálně-zábavního konglomerátu lehce, když sám odejde do důchodu a pozici zkrátka předá jednomu ze svých dospělých dětí – pravděpodobně buď Kendallovi, Siobhan či Romanovi.

Panteon televizních dramat

Podle recenzí jde o seriál, díky němuž šlo pochopit miliardářské sociopaty, kteří manipulují se svým okolím, protože šlo o prokreslené charaktery, nikoliv karikatury. Filmaři vytváření aliancí i osnování pučů na opulentních banketech často snímali ruční kamerou jako komediální sitcom. „Na Boji o moc nebyla jedinečná velkolepost, s jakou by nahlížel na krále průmyslu, nýbrž způsob, jakým dokázal odhalit, jak zranitelní a malí ve skutečnosti byli,“ píše v ohlédnutí za seriálem Variety.

Deník The Guardian označil finále v pětihvězdičkové recenzi jako „skvělé, hrůzostrašné sbohem“, The Telegraph zmiňuje „téměř dokonalé rozloučení“, podle kritika listu totiž některé z motivů a situací tvůrci v poslední sérii už opakovali, navíc v posledních epizodách chyběl patriarcha Logan Roy hraný Brianem Coxem.

„Existuje jen hrstka seriálů, které skutečně dosáhly vrstevnaté hloubky a tvůrčích ambicí opravdu velkého uměleckého díla. Boj o moc to dokázal tím, jak je napsaný i natočený. Zaslouží si místo vedle sérií jako The Wire – Špína Baltimoru, Rodina Sopránů či Deadwood na samém vrcholu panteonu televizních dramat,“ dodává po premiéře finále The Independent.