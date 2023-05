V Cannes je lehké se „omámit nadšením“, zní od těch, kteří na festivalu nakupují filmy do Česka

„Kupovat se to vyplatí, protože je to otázka rychlosti. Kdybychom čekali na to, až filmy uvidíme, tak bychom měli asi polovinu soutěže, možná ani to ne,“ míní Žůrek. Aerofilms vezou ještě novinky Akiho Kaurismäkiho Fallen Leaves, jehož minulý film také v Česku uváděli, aktuální snímek Alice Rohrwacherové s názvem La Chimera či nový kus Marka Bellocchia Kidnapped. Ten je o židovském chlapci, jehož unesl sám papež, a sbírá nadšené ohlasy. Podobně pozitivní přijetí má i další akvizice zmíněné firmy, snímek Perfect Days od Wima Wenderse.

Někdy distributoři dokonce kupují canneské filmy, aniž by četli scénář, to je příklad letošních titulů Jeanne du Barry – Králova milenka či Starý dub. „Jeanne du Barry je poctivá kostýmovka, která funguje od začátku až do konce. Nový film Kena Loache Starý dub je pro mě nejlepším režisérovým filmem za posledních deset let. Na konci jsem plakal jako už dlouho ne a společně se snímky Já, Daniel Blake a Pardon, nezastihli jsme vás je Starý dub spontánní trilogií nejen o současné postbrexitové Británii, ale i o celé západní společnosti. Jako bych ve Starém dubu viděl hospodu v Kokavě nad Rimavicou,“ podotýká Hronec.