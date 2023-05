Scorsese představil v Cannes nový film. Točil o skutečných vraždách indiánů kvůli ropě

Festival v Cannes má za sebou uvedení dalšího očekávaného snímku. Martin Scorsese v premiéře představil svůj více než tříhodinový epos Killers of the Flower Moon, který natočil mimo jiné se svými oblíbenými herci Leonardem DiCapriem a Robertem De Nirem. Na premiéru přišli i zástupci indiánského kmene Osedžů. Scorsese se vrací ke skutečným případům vražd, namířených před sto lety proti příslušníkům tohoto kmene poté, co zbohatl díky ropě na svém území.