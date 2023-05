Na Hollywood nemyslím, řekl v Cannes Johnny Depp. Amerika je ale prý připravena na jeho návrat

Rozporuplné přijetí

První recenze na nový film jsou však rozporuplné, jakkoliv se mu v Cannes tleskalo sedm minut vstoje. „Depp přednáší své repliky v dobré francouzštině, přesto v roli působí podivně nepohodlně – je v ní adekvátní, ale nijak zvlášť angažovaný,“ píše list Variety. Podle kritika The Telegraph nejde o snímek, který by se dal označit za hercův comeback. „Depp je stěží prvním hollywoodským vyvržencem, který si našel práci v Evropě, ale bylo by přehnané tvrdit, že tohle je první krok jeho comebacku.“

Ohlasy také akcentují, že snímek se soustředí spíše na Jeanne, nikoliv na Deppova panovníka. „V podstatě každá druhá scéna zahrnuje Jeanne, jak kráčí do velké místnosti, zatímco draze kostýmovaní komparzisté lapají po dechu a omdlévají nad tím, že se nedrží etikety, má na sobě pánské šaty, nebo ji doprovází černý pážecí chlapec, jehož ji král koupil jako dárek,“ dodává The Telegraph.

„I když ten film může být neohrabaný, Maïwenn se dotýká emocionálního jádra jednoho velmi neobvyklého vztahu,“ kontruje Variety s tím, že režisérka dokazuje, že je „významná filmařka“ a její nový titul „je třeba brát vážně“. „Je to zábavná podívaná, která si jen částečně uvědomuje svou vlastní marnivost,“ píše deník The Guardian.

Nyní se nepředpokládá, že by se menší snímek Jeanne Du Barry dostal do americké distribuce, například čeští diváci ho ale uvidí na podzim. O Deppovi, jenž má produkční společnost se sídlem v Londýně, se nyní mluví i v souvislosti s novým tříletým kontraktem pro společnost Dior v hodnotě 20 milionů dolarů. Komentátoři si také všimli, že na zahájení festivalu v Cannes před hercem seděl v hledišti kolega Mads Mikkelsen, jenž ho po britském soudu nahradil ve filmové sérii Fantastická zvířata. Studio Deppovi přesto zaplatilo 16 milionů dolarů.