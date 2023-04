„Odvážné a v dobrém slova smyslu zvrhlé," hodnotí Mezinárodní Bookerova cena nominované knihy

Finalisty z širší nominace třinácti titulů vybrala porota vedená Francouzkou Leilou Slimaniovou, mimo jiné autorkou temného románu o chůvě v jedné pařížské středostavovské rodině, který nese název Něžná píseň. Kniha vyšla i v českém překladu.

Podle Slimaniové se šestice autorů o cenu uchází s knihami, které jsou „odvážné, podvratné a v dobrém slova smyslu zvrhlé“. „Všechny v sobě mají jistou záludnost. Také cítím, že jde o velmi smyslné knihy, ve kterých je důležité téma těla,“ doplnila šéfka poroty.

První nominace překladů z bulharštiny a katalánštiny

Poprvé se do finále dostaly romány přeložené z bulharštiny a katalánštiny. Katalánská autorka Eva Baltasarová zaujala svou románovou lovestory Boulder, která sleduje milostný příběh dvou žen na Islandu.

Bulhar Georgi Gospodinov byl nominován za román Time Shelter (Úkryt před časem), v němž se psychiatr snaží uklidnit své pacienty trpící demencí tak, že pro ně vytváří místa připomínající minulost. Českého překladu se dočkalo už několik Gospodinových knih, naposledy v roce 2018 mnohovrstevnatá Fyzika smutku.

Karibská autorka Maryse Condéová je v 86 letech nejstarší uchazečkou o Mezinárodní Bookerovu cenu. Román The Gospel According to the New World (Evangelium podle Nového světa) sleduje hledání původu a poslání zázračného chlapce, který je údajně dítětem Božím. Česky autorce loni vyšel její nejznámější román Já Tituba, černá čarodějnice ze Salemu. Historická fabulace se dotýká témat kolonialismu i čarodějnických procesů, Condeová ji napsala už před čtyřiceti lety.

Prózy z Mexika, Koreje i Pobřeží slonoviny

K českým čtenářům se dostaly také povídky z dřívější tvorby finalistky Guadalupe Nettelové. Mexická prozaička se do finále ocenění dostala díky knize Still Born (Mrtvě narozený). Sleduje v ní osudy dvou nejlepších kamarádek, jež sdílejí averzi k mateřství, jenže pak jedna z nich otěhotní.

Korejec Čchon Mjong-kwan je ve finále s románem Whale (Velryba). V originále vyšla kniha před dvaceti lety a s prvky magického realismu vypráví o mladé ženě, která chce postavit kino podobné velrybě. Šestici finalistů uzavírá spisovatel GauZ' z Pobřeží slonoviny s debutovým románem Standing Heavy o životě migrantů, kteří do Francie přišli nelegálně.

Cena s finanční dotací 50 tisíc liber (1,3 milionu Kč), která patří rovným dílem autorovi a překladateli, je sesterským oceněním známější Bookerovy ceny. Loni ji získala indická spisovatelka Gítáňdžali Šríová za román Tomb of Sand (Písečná hrobka). Z českých spisovatelů byl na ocenění nominován v roce 2009 Arnošt Lustig.