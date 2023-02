Baví mě být každý den někdo jiný, přiznává herec David Novotný

Každý pátek se David Novotný objevuje v druhé řadě seriálu Kukačky, kde se stává Karlem Holcem. Příběh sleduje soužití dvou rodin, jejichž děti byly po narození zaměněny. Divácky patří Kukačky k nejoblíbenějším současným seriálům z produkce ČT.

„Je to prostě jiná forma, která tu dlouho nebyla,“ vysvětluje si úspěch Novotný. „Teď jsou všude doktoři, všude policajti. Máme Netflixy, HBO, ale tohle je takové naše. Na ty lidi si můžu sáhnout, nějak smrdí, jsou mi blízcí, protože jsou to lidi od nás odvedle.“

Sám je čtyřnásobný otec, představu, jak by prožíval podobnou situaci, si prý zakázal připouštět. Dovolí si ji ale rozebírat schovaný za svou seriálovou postavu. Přistupuje tak ke všem rolím.

„Každý šroubek, každou větu chci, aby byla ode mne co nejpřirozeněji řečená, takže si dumám. Zkoumám, pokouším se navrhovat úpravy, aby mi to šlo. Možná to někteří režiséři berou za kafrání, ale já to beru jako práci. Vlastně je to jedna z věcí, která mě hodně baví – rozmontovávat všemožně repliky postav. Snažit se o určitý backup té postavy, domyslet si, co není vidět, abych byl co nejautentičtější. To je moje,“ říká.