Začíná festival Berlinale. Vyhrát ho chce japonský anime trhák i film o smartphonu

Festival upozorňuje, že letošní výběr se víc než kdy jindy snaží být otevřený všem filmovým formám. Nabízí proto animované filmy, dokumenty, komedie i dramata, příběhy ze současnosti i dobové snímky a filmy jak hvězdně obsazené, tak ty, které pracují s neherci.

Sean Penn uvede Zelenského

Pořadatelé Berlinale chtějí také letošním programem vyjádřit solidaritu jednak protestujícím, kteří se v Íránu „postavili brutálnímu nedemokratickému režimu“, a také Ukrajině bojující proti ruské agresi za nezávislost.

Na zahajovacím ceremoniálu promluví přes videohovor ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který se podobně už obracel na publikum třeba na festivalu v Cannes nebo na hudebních cenách Grammy. V kinosále Berlinale jeho promluvu uvede herec Sean Penn, který Zelenského navštívil i na Ukrajině a mimo jiné mu předal svou sošku Oscara. Nikoliv jako bývalému hereckému kolegovi, ale jako symbol víry ve vítězství.

Čest zahajovacího filmu připadla světové premiéře novinky She came to Me. Režisérka Rebecca Millerová se po červeném koberci projde s hereckou delegací v čele s Anne Hathawayovou, Marisou Tomeiovou či Peterem Dinklagem. Vypráví o spisovateli, kterému se po známosti na jednu noc vrátí inspirace.

Berlinale potrvá do 26. února, po dvou pandemií omezených ročnících se odehraje v normálním provozu, ale nevyhnulo se zdražování lístků.