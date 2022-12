Pravda někdy bývá nudná, říká cimrmanolog Petr Brukner

Režisér Jiří Menzel s Bruknerem spolupracoval i tehdy, když netočil se Smoljakem (a)nebo Svěrákem. Třeba v hrabalovských Slavnostech sněženek, které Brukner označuje za nejkrásnější natáčení. „Kdykoliv to běží v televizi, říkám si, že se nebudu dívat, ale pak se neudržím. A jak jsem starý, tak už se dojímám. Když je scéna, kde jedeme na valníku z hospody k hájence a zní Čechy krásné, Čechy mé, já slzím,“ přiznává.

Galerie „blbostí“

Od dětství se také věnuje fotografování. Mimo jiné vlastní rozsáhlý archiv snímků ze zákulisí Divadla Járy Cimrmana. Vytváří rovněž „fóráže“, tedy vtipné koláže z obrazů starých mistrů, a sochařské objekty. Ty rozmisťuje po zahradách svých známých, vzniká tak prý venkovní galerie jeho „blbostí“.

Třeba dílo nazvané Mobilní dobíjecí stanice, do níž otisknul svůj odpor k telefonování. „Dvoumetrový kmen pobitý mobilními telefony. Sesbíral jsem je, lidi mi je nosili. A aby to bylo mobilní, namontoval jsem k tomu kolečka, na kterých se učily jezdit děti. Zvednete to jako rudl a převezete jinam. Je to prostě monument,“ popsal svůj výtvor.

Petr Brukner příští rok oslaví osmdesátiny, do divadelní penze se zatím nechystá. Důvod je jednoduchý: „Přijde doba podzimu a mně se nechce v tom hrozném nečase sedat do auta a jet do Prahy. Ale přijedu do divadla, sejdu do šatny a najednou z vás začne něco padat.

Začnou se povídat vtipy, kterých je teď už míň, nebo příhody, co se stalo, jak včera hráli. Pak si oblečete kostým, vyjdete na jeviště, a tam když vidíte lidi před vámi, to z vás všecko spadne. Všecky choroby, všecky neduhy. Je to opravdu balzám. Jak říkají staří herci: divadlo léčí.“