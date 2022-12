Filmoví bratři Mašíni se do kin dostanou 70 let poté, co se skuteční probojovali přes železnou oponu

„Máme filmy adorující nástup komunismu i oslavující odboj. Chybí nám však o této době snímek krutě upřímný. Přál bych si, aby právě Bratři takovým snímkem byli,“ říká režisér Tomáš Mašín. Josef a Ctirad (jemuž se říkalo Radek) patřili k rodině, jejíž členové se vzepřeli nacistické i komunistické totalitě.

Josef Mašín starší patřil za protektorátu do odbojové skupiny Tří králů. Jeho synové se pustili do boje poté, co komunisté převzali moc v poválečném Československu. Během akce jejich skupiny zemřelo šest lidí. Pro některé zůstávají bratři Mašínové vrahy, jiní je označují za hrdiny.

Hrdinové, nebo vrazi?

„Chci, aby to byl film o snaze uniknout ze sevření, o touze zůstat svobodný. Zprostředkovat jím vhled do výchovy a myšlení nejednoznačných a rozporuplných aktérů. Popřít schematické hodnocení oscilující mezi krajnostmi ‚geniální, odvážní hrdinové‘ a ‚bezcitní vrazi nevinných‘. Hrdinové z vlastní vůle? Ve skutečnosti řízeni silami nepředstavitelně mocnějšími. Nacismem, bolševismem a idealizovanou představou vlastního táty,“ podotýká Mašín.