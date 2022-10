Rašilov, Polívka, Olšovský či Sibera jsou laureáty Thálie 2022

Nejlepší činoherečkou je podle Thálií Veronika Korytářová. V inscenaci Burian, kterou nastudovalo liberecké Divadlo F. X. Šaldy, se proměnila v „krále komiků“. „Hluboké koření, mistře,“ poslala své poděkování i Vlastu Burianovi, jehož podle porotců ztvárnila „se smyslem pro Burianovo klaunství bez jeho napodobování, s empatií pro jeho citovou nevyrovnanost a tragické rysy jeho života“. Svou první Thálii obdržel Saša Rašilov. Inscenace Moje říše je z tohoto světa se hraje v pražském Studiu Hrdinů. Vychází z textu německého spisovatele Wolfganga Borcherta. „Je to hra, která říká válce ne,“ upozornil letošní laureát činoherní Thálie.

Pro druhou Thálii si došla muzikálová herečka Hana Fialová. V dramatu Květiny pro paní Harrisovou vystihla postavu obyčejné pracující ženy s jejími touhami i krizemi. Hraje se v Národním divadle moravskoslezském. Druhou Thálii má i další oceněný v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry Lumír Olšovský. A to po dvaceti letech. Přesvědčil jako profesor Higgins v My Fair Lady. „Když budete chtít na muzikál, tak do Plzně,“ vzkázal při předávání potěšený Olšovský. V západočeské metropoli vede muzikálový soubor Divadla J. K. Tyla.

Opera své laureáty našla v Ostravě a Liberci. V Národním divadle moravskoslezském se Jana Sibera zhostila titulní role Manon Lescaut. Porota oceňuje její herecký projev, jímž vyjádřila proměnu hrdinky od zamilované dívky po osudem ztýranou ženu. V Šaldově divadle barytonista Martin Bárta přesvědčil jako zrádný Jago ve Verdiho Otellovi. Postava intrikána je v Bártově pojetí „strhujícím zhmotněním lidského zla“. „Dovolte mi vyjádřit radost, že můžeme opět hrát před publikem, odezva z plného sálu je něčím, co nás žene stále vpřed,“ připomněl pěvec při děkovné řeči.

Porota vzhledem k pandemii koronaviru, kvůli níž byla po většinu sezony 2020/2021 uzavřena divadla, hodnotila období od 1. července 2020 do 30. června 2022. Na letošní Thálie měli nominace přes tři desítky jevištních umělců činohry, opery, muzikálu a tance.