V devadesáti letech zemřela Loretta Lynnová označovaná za královnu country

Její největší hity přišly v šedesátých a sedmdesátých letech, včetně Coal Miner's Daughter, You Ain't Woman Enough, The Pill, Don't Come Home a Drinkin' (With Lovin' on Your Mind), Rated X či You're Looking at Country. Své zkušenosti vylíčila v autobiografii Horníkova dcera. Podle ní v roce 1980 vznikl film První dáma country music se Sissy Spacekovou v hlavní roli, která za ni dostala Oscara. V roce 2001 Lynnové nemoc snížila kapacitu plic, zpívat ale nepřestala.